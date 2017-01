ముంబైలోని బ్రాబౌర్న్ స్డేడియంలో భారత్, ఇంగ్లాండ్ జట్ల మధ్య జరుగుతున్న రెండో వార్మప్ మ్యాచ్‌లో 9 వికెట్లను కోల్పోయి 48.4 ఓవర్లలో ఇంగ్లాండ్ 282 పరుగులు చేసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Update: England have the toss and elected to bat first in the second warm-up match at CCI, Mumbai. #IndAvEng pic.twitter.com/WnoSDoYwgD

. @englandcricket win the toss and have elected to bat first. #IndAvEng pic.twitter.com/heSqIqzFdH

Story first published: Thursday, January 12, 2017, 14:50 [IST]

English summary

England scored 282 for the loss of 9 wickets in the the second warm-up one day match against India A in 48.4 overs thus setting a target of 283 the hosts to win.