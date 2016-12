ఐదు టెస్టు మ్యాచ్‌ల సిరిస్‌లో చివరిదైన చెన్నై టెస్టులో ఇంగ్లాండ్‌పై టీమిండియా ఘన విజయం సాధించింది. ఇంగ్లాండ్‌పై ఇన్నింగ్స్ 75 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించి చరిత్ర సృష్టించింది.

* 27 (60 matches) - MS Dhoni * 21 (49) - Sourav Ganguly * 14 each - Virat Kohli (22), Mohammad Azharuddin (47) * 9 each - Sunil Gavaskar (47), Mansur Ali Khan Pataudi (40) * 8 (25) - Rahul Dravid

English summary

India produced yet another top-class effort to complete a 4-0 Test series victory over England today (December 20) and helped captain Virat Kohli equal another record.