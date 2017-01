ఫలించిన 65 ఏళ్ల నిరీక్షణ: రంజీ ఫైనల్లోకి గుజరాత్

టీమిండియా పేసర్ జస్‌ప్రీత్ బుమ్రా రాణించడంతో రంజీల్లో గుజరాత్ జట్టు 65 ఏళ్ల నిరీక్షణ ఫలించింది. జార్ఖండ్‌తో జరిగిన రెండో రంజీ సెమీ ఫైనల్ మ్యాచ్‌లో 123 పరుగుల తేడాతో విజయం సాధించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Wednesday, January 4, 2017, 18:11 [IST]

English summary

Fast bowler Jasprit Bumrah was the star as he bowled Gujarat into the final of the Ranji Trophy here today (January 4).