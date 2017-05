'జీవిత కాలంలో ధోని లాంటి క్రికెటర్ ఒక్కసారే వస్తాడు'

టీమిండియా రెండు వరల్డ్ కప్‌లు అందించిన ఏకైక కెప్టెన్. తన ఆటతోనే కాదు నడవడికతో కూడా ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఎంతో మంది అభిమానులను సొంతం చేసుకున్నాడు.

English summary

A million hearts were shattered when MS Dhoni fell for 10 during Rising Pune Supergiant’s chase against Mumbai Indians in the Indian Premier League (IPL) 2017 final.