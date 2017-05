కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్‌తో బుధవారం చిన్నస్వామి స్టేడియంలో జరిగిన ఎలిమినేటర్ మ్యాచ్‌లో హైదరాబాద్ ఓటమికి ప్రధాన కారణం ఆట 20 ఓవర్ల పాటు ఆడకపోడమేనని సన్ రైజర్స్ బౌలింగ్ కోచ్ మురళీధరన్ అభిప్రాయపడ్డాడు.

English summary

Content with his team's performance, Sunrisers Hyderabad coach Muttiah Muralitharan said the franchise had a good chance of making the IPL final if its Qualifier against Kolkata Knight Riders had not been truncated due to rain.