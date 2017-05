ఫించ్ మెరుపులు.. ఢిల్లీకి భారీ లక్ష్యం, రాణించిన దినేష్ కార్తీక్

ఐపీఎల్ లో గుజరాత్ లయన్స్, ఢిల్లీ డేర్ డెవిల్స్ మధ్య జరుగుతున్న మ్యాచ్ లో గుజరాత్ బ్యాట్స్ మన్ ఆరోన్ ఫించ్ అర్ధసెంచరీ చేయడంతో గుజరాత్ నిర్ణీత 20 ఓవర్లలో ఢిల్లీకి 196 పరుగుల లక్ష్యాన్ని నిర్ధేశించింది.

Delhi Daredevils skipper Zaheer Khan won the toss and elected to field against Gujarat Lions in an inconsequential tie of the Indian Premier League (IPL) at the Green Park Stadium here on Wednesday.Already out of the race to the play-offs, both Delhi and Gujarat are languishing at the bottom half of the standings and are playing for pride. Delhi made one change to their playing XI after South African pacer Kagiso Rabada leaving for national commitments and replaced by West Indian Carlos Brathwaite while the home side head into the game unchanged.