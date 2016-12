ఐదు టెస్టుల మ్యాచ్ సిరిస్‌ను 4-0తో టీమిండియా కైవసం చేసుకోవడంపై కెప్టెన్ కోహ్లీ సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేశాడు.

English summary

Calling the year 2016 as a memorable one for the team, Indian Test captain Virat Kohli today (December 20) said their achievements were not even a "tiny bit" and lot was left to conquer in coming years.