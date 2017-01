కొత్త సభ్యుల ఎంపిక: నారిమన్‌ ప్లేసులో అనిల్‌ దివాన్‌

బీసీసీఐ పాలనా వ్యవహారాలు చూసేందుకు కొత్త సభ్యులను ఎంపిక చేసే బాధ్యతను చేపట్టడానికి ప్రముఖ సీనియర్ న్యాయవాది పాలీ ఎస్ నారిమన్ విముఖత వ్యక్తం చేశాడు.

Story first published: Tuesday, January 3, 2017, 16:29 [IST]

English summary

Senior advocate Fali S Nariman has refused to take up the job of suggesting members to govern the Board of Control for Cricket in India (BCCI).