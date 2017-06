Subscribe to Oneindia Telugu

చమిందా వాస్ (శ్రీలంక) - 8/19 Vs జింబాబ్వే - 2001 షాహిద్ అప్రిది (పాకిస్థాన్) - 7/12 Vs వెస్టిండిస్ - 2013 గ్లెన్ మెక్ గ్రాత్ (ఆస్ట్రేలియా) - 7/15 Vs నమీబియా - 2003 రషీద్ ఖాన్ (ఆప్ఘనిస్థాన్) - 7/18 Vs వెస్టిండిస్ - 2017 ఆండీ బైచెల్ (ఆస్ట్రేలియా) - 7/20 Vs ఇంగ్లాండ్ - 2003

English summary

Afghanistan's young legspinner Rashid Khan demolished West Indies batting with a career-best 7/18 in the first One Day International here yesterday (June 9).