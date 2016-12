కోహ్లీతో పోలిక: ధోనిలా హెలికాప్టర్ షాట్ ఆడిన పాక్ క్రికెటర్

పాకిస్థాన్ క్రికెటర్ అహ్మద్ షెహజాద్ ఇటీవలే తనకు తాను కోహ్లీతో పోల్చుకుని భంగపడిన సంగతి తెలిసిందే. తాజాగా ధోని ఎలాగైతే హెలికాప్టర్ షాట్‌ని ఆడతాడో అచ్చం అలాగే షెహజాద్ ఆడిన వీడియో .

@Saj_PakPassion @adeelsaya Shehzad is shameless comparing himself to the other three! Games he did play speaks volumes of his incompetence

Ahmed Shehzad "If you look at Virat Kohli, Kane Williamson & Joe Root, you will see that unlike me, they all got a lot of support" #Cricket

Story first published: Saturday, December 31, 2016, 15:55 [IST]

English summary

Ahmed Shehzad was mercilessly trolled after he recently compared himself with Virat Kohli, Kane Williamson and Joe Root. While the three are upping their game with each passing day, the Pakistani batsman is continuously ignored from the national squad.