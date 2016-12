ఎంత కష్టం, మనసు దోచారు: చిన్నారులతో యువరాజ్

చిన్నతనంలోనే కేన్సర్ బారిన పడి జీవన పోరాటం చేస్తున్న కేన్సర్ బాధిత చిన్నారుల ముఖాల్లో సంతోషపు వెలుగు నింపారు టీమిండియా ఆల్ రౌండర్ యువరాజ్ సింగ్.

English summary

Star cricketer Yuvraj Singh brought happiness and smiles on the faces of cancer-affected children when he visited the St. Jude India ChildCare centre in Parel in Mumbai ahead of Christmas.