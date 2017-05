ఫలితం నేను అనుభవించా: కెప్టెన్సీ వీడ్కోలుపై నోరు విప్పిన కుక్

ఇంగ్లాండ్ క్రికెట్ బోర్డు తన కెప్టెన్సీపై సందేహం వ్యక్తం చేయడంతోనే ఆ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకున్నట్లు అలెస్టర్ కుక్ తెలిపాడు.

English summary

Former England skipper Alastair Cook has finally opened up about his decision to step down as Test skipper, saying he started doubting his leadership skills after the drawn four-match series against Pakistan in 2016.