322: వరల్డ్ రికార్డు నెలకొల్పిన పాక్ అంఫైర్ అలీమ్ దార్

48 ఏళ్ల అలీమ్ దార్ కేప్ టౌన్ వేదికగా దక్షిణాఫ్రికా-శ్రీలంక జట్ల మధ్య జరుగుతున్న రెండో టెస్టుకు అంఫైర్‌గా వ్వవహరించడంతో అత్యధిక మ్యాచ్‌లకు అంపైరింగ్ చేసిన వ్యక్తిగా రికార్డు సాధించాడు.

English summary

Pakistan’s cricket umpire Aleem Dar on Monday made a world record by officiating in 322 matches in all formats of international matches.