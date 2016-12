మ్యాచ్ ఫిక్సింగ్: నిషేధం, హాన్సీ క్రానే తర్వాత ఇతడే

దక్షిణాఫ్రికా మాజీ క్రికెటర్ అల్విరో పీటర్సన్‌పై రెండేళ్లు నిషేధం పడింది. పీటర్సన్ ఫిక్సింగ్‌కు పాల్పడినట్లు నిర్ధారణ కావడంతో క్రికెట్ దక్షిణాఫ్రికా అతడిపై రెండేళ్ల పాటు నిషేధం విధిస్తున్నట్లు ఓ ప్రకట

English summary

Former South Africa batsman Alviro Petersen has been banned for two years after admitting he attempted to cover up match-fixing by others.