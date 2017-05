అమితాబ్‌ మీకిది తగునా?: ముంబై ఓడిపోతుందని టీవీ కట్టేస్తారా?

బాలీవుడ్‌తో పాటు యావత్ భారతదేశం అమితంగా ప్రేమించే నటుల్లో అమితాబ్ బచ్చన్ ఒకరు. అలాంటి అమితాబ్ బచ్చన్ కూడా క్రికెట్ లాంటి విషయాలకు వచ్చేసరికి ఎంత సంకుచితంగా వ్యవహరిస్తాడో ఐపీఎల్ సాక్షిగా నిరూపితమైంది.

T 2431 - Had given up on the final of IPL ..switched off at interval .. then Abhishek called and said we won .. UNBELIEVABLE !! YEEAAAAAAAH

Story first published: Tuesday, May 23, 2017, 11:14 [IST]

English summary

On Sunday, a thriller of a match was played between Mumbai Indians and Rising Pune Supergiant. It was the title deciding match of the tenth edition of the Indian Premier League (IPL). After winning the toss, Mumbai’s skipper Rohit Sharma decided to bat first.