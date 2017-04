నమ్మలేని నిజం: 'గెలుస్తామని అస్సలు ఊహించలేదు'

ఈడెన్ గార్డెన్స్ వేదికగా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరుతో జరిగిన మ్యాచ్‌లో తాము గెలుస్తామని అస్సలు ఊహించలేదని కోల్‌కతా నైట్‌రైడర్స్ బౌలర్ క్రిస్ వోక్స్ అభిప్రాయపడ్డాడు.

English summary

The mood in the Kolkata Knight Riders camp was sombre during the mid-innings break after they had posted only 131 against Royal Challengers Bangalore. The team, however, was in no mood to give up without a fight. Captain Gautam Gambhir wanted intensity from his men, and the fast bowlers set the tone for it.