సుప్రీం కోర్టు తీర్పు నేపథ్యంలో జస్టిస్ లోధా కమిటీ చేసిన సిఫారసులను తక్షణమే అమలు చేస్తామని ఆంధ్ర క్రికెట్ అసోసియేషన్ (ఏసీఏ) అధ్యక్షుడు గోకరాజు గంగరాజు స్పష్టం చేశారు.

English summary

Rattled after the Supreme Court removed both the BCCI President and Secretary, the Board's senior vice president Gokaraju Ganga Raju on Monday (Jan 2) made it clear that his association Andhra CA will implement Lodha Reforms with immediate effect.