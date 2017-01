దిగువ కోర్టు ఇచ్చిన ఉత్తర్వులను సమర్థిస్తూ హైకోర్టు ఎన్నికల ప్రక్రియను కొనసాగించాలని ఆదేశించడంతో మంగళవారం 218 మంది ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కుని వినియోగించుకోనున్నారు.

English summary

The Telangana and Andhra High Court has stayed the Hyderabad Cricket Association (HCA) elections scheduled for Tuesday. They have now called for a further hearing on Wednesday. They have also cited the Supreme Court-appointed Lodha Committee recommendations on new constitution for states as a reason to stay the HCA elections.