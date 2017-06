హైదరాబాద్: ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ముగిసిన తర్వాత వెస్టిండీస్‌ పర్యటనకు కూడా అనిల్ కుంబ్లేని కోచ్‌గా బీసీసీఐ కొనసాగిస్తూ నిర్ణయం తీసుకుంది. ఈ మేరకు బీసీసీఐ పరిపాలనా కమిటీ (సీఓఏ) హెడ్ వినోద్ రాయ్ స్పష్టం చేశారు.

దీంతో టీమిండియా ప్రధాన కోచ్ ఎంపిక మరింత ఆలస్యం కానుంది. ప్రస్తుత కోచ్‌‌గా అనిల్‌ కుంబ్లేను కొనసాగించాలా? లేక మరొకరిని ఎంపిక చేయాలా? అనే విషయమై గంగూలీ, సచిన్, లక్ష్మణ్ నేతృత్వంలోని క్రికెట్‌ సలహా కమిటీ (సీఏసీ) మరికొంత సమయం కావాలని కోరిన సంగతి తెలిసిందే.

'వెస్టిండీస్‌ పర్యటనకు కుంబ్లేనే కోచ్‌గా వెళ్తాడు. అది స్వల్పకాలిక పర్యటన. కాబట్టి ఇబ్బందులు ఉండకపోవచ్చు. కొత్త కోచ్‌ ఎంపికపై నిర్ణయం తీసుకునేవరకు కుంబ్లేతో సర్దుకుపోవాలని కోహ్లికి సూచించాం' అని బోర్డు అధికారి ఒకరు గతంలో చెప్పిన సంగతి తెలిసిందే.

