ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ తర్వాతే: కుంబ్లే కాంట్రాక్టుపై బీసీసీఐ నిర్ణయం

కుంబ్లేతో పాటు టీమిండియా సహాయక సిబ్బందిని కొనసాగించడంపై చాంపియన్స్‌ ట్రోఫీ ముగిసిన తర్వాతే బీసీసీఐ నిర్ణయం తీసుకోనుంది.

English summary

Chief coach Anil Kumble's fresh contract will be up for discussion after Indian cricket team's Champions Trophy assignment in England.