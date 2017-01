బీసీసీఐపై దేశ సర్వోన్నత న్యాయస్ధానం కొరడా ఝళిపించింది. సంస్కరణల అమలు విషయంలో లోధా కమిటీ, బీసీసీఐ మధ్య నడుస్తున్న వివాదంపై సుప్రీంకోర్టు సోమవారం కీలక తీర్పు వెలువరించింది.

Story first published: Monday, January 2, 2017, 11:51 [IST]

English summary

The Supreme Court on Monday directed Anurag Thakur and Ajay Shirke to immediately cease and desist from BCCI work. The court also said that it would appoint a panel of eminent persons to govern the BCCI.