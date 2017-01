పాకిస్ధాన్ మాజీ పేసర్ వసీం అక్రమ్‌కు స్ధానిక కోర్టు అరెస్ట్ వారెంట్‌ని జారీ చేసింది. వరుసగా వాయిదాలకు గైర్హాజరు అవుతుండడంతో స్ధానిక కోర్టు ఈ ఉత్తర్వులిచ్చింది.

English summary

A local court in Karachi on Tuesday (January 10) issued arrest warrant against former star cricketer Wasim Akram, after he failed to appear before the court during last 31 hearings of a case.