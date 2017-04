ఏప్రిల్‌ 29.. అంతర్జాతీయ డ్యాన్స్ డే. అంతేకాదు శనివారం టీమిండియా వెటరన్ పేసర్ ఆశీష్ నెహ్రా పుట్టినరోజు కూడా. ఆశిష్ నెహ్రా శనివారం తన 38వ పుట్టినరోజు జరుపుకుంటున్నాడు. నెహ్రా పుట్టినరోజుని పురస్కరించుక

On his birthday, watch the highlights of Ashish Nehra's brilliant 6/23 against England at the @cricketworldcup in 2003! pic.twitter.com/NPs4Xv7g5J

Happy Birthday Nehra ji. What an inspiration you are. pic.twitter.com/EPinumNFlK

Happy Birthday, Nehraji.. 38 years old but still gets the best batsmen bowled. 🙂 Have a good day my dear friend, #AshishNehra .

Wow ! Nehra ji Birthday and #WorldDanceDay on same day.Happy April waala birthday Nehra Ji. Great memories with you #CricketKaBhishmapitamah pic.twitter.com/ZXtW3bTPJo

English summary

Veteran Indian speedster Ashish Nehra turns 38 today and it is hard to believe how but he still is an important asset of the Indian national cricket team.