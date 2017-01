ఫిబ్రవరిలో భారత పర్యటనకు రానున్న ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్ జట్టు ఆ దిశగా తన ప్రణాళికలను సిద్దం చేసింది. భారత్‌లో భారత్‌ను ఓడించాలనే ఉద్దేశంతో అందుకు తగిన మార్గాలను అన్వేషిస్తోంది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Cricket Australia (CA) has recruited England spinner Monty Panesar as its spin-bowling consultant, ramping up its preparations for the team's tour of India starting next month.