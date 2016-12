టెస్టుల్లో వరుస వైఫల్యాలను చవిచూసిన ఆస్ట్రేలియా ఎట్టకేలకు తన పూర్వ వైభవాన్ని చాటుకుంది. మెల్‌బోర్న్ వేదికగా పాకిస్థాన్‌తో జరిగిన రెండో టెస్టులో ఇన్నింగ్స్ 18 పరుగుల తేడాతో ఘన విజయం సాధించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

Story first published: Friday, December 30, 2016, 16:24 [IST]

English summary

You had to imagine it in the first place to believe it, but that is precisely the kind of foresight Steve Smith brought to the MCG today in conjuring a dramatic Australian win in the second Test. It was to the credit of the Australian captain that a day of cricket which initially promised little provided such riches.