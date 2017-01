తొలి సెంచరీని డబుల్ సెంచరీగా: రెన్ షా అరుదైన గుర్తింపు

పిన్న వయసులో సెంచరీ సాధించిన మూడో ఆస్ట్రేలియా ఓపెనర్‌గా రెన్‌షా కూడా గుర్తింపు పొందాడు. అంతక ముందు ఆర్చీ జాక్సన్, ఫిలిప్ హ్యుగ్స్‌లు రెన్‌షా కంటే చిన్నవయసులోనే సెంచరీలు సాధించిన వారిలో ఉన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

David Warner's historic hundred and a maiden Test century by fellow opener Matt Renshaw lifted Australia to a commanding 365/3 at stumps on the first day of the third Test against Pakistan at the Sydney Cricket Ground on Tuesday.