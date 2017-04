ఈ ఏడాది జూన్‌లో జరిగే ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీలో పాల్గొనే 15మంది సభ్యులు గల ఆసీస్‌ జట్టును క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా గురువారం ప్రకటించింది.

English summary

Australia today (April 20) named a 15-man squad for ICC Champions Trophy 2017 to be held in England in June. Steve Smith will lead the side while David Warner will be his deputy.