ఉపఖండం పిచ్‌లపై పట్టు సాధించేందుకు దుబాయ్‌లోని ఐసీసీకి చెందిన స్టేడియాల్లో ఆస్ట్రేలియా తమ ఆటగాళ్లతో సాధన చేయనుందని తెలుస్తోంది.

English summary

Australia plan to prepare for their Indian Test series in Dubai as team officials seek more control over the state of practice pitches, reports said on Monday (Jan 1).