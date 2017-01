పాకిస్థాన్‌తో జరిగిన మూడు టెస్టు మ్యాచ్‌ల సిరిస్‌ను ఆసీస్ క్లీన్ స్వీప్ చేసింది. సిడ్నీ వేదికగా పాకిస్థాన్, ఆస్ట్రేలియా జట్ల మధ్య చివరిదైన మూడో టెస్టులో ఆస్ట్రేలియా 220 పరుగుల తేడాతో భారీ విజయం.

Subscribe to Oneindia Telugu

Congrats to @davidwarner31 for being named the @CommBank Player of the Match for his rapid ton on day one and then his fifty #AUSvPAK pic.twitter.com/sR9sWQIKzX

Congrats to the @CommBank Player of the Series @stevesmith49 with 441 runs at an average of 110.25! #AUSvPAK pic.twitter.com/nwBAsdRZHX

Story first published: Saturday, January 7, 2017, 10:54 [IST]

English summary

Australia were nine wickets away from a series clean sweep and Pakistan an improbable 410 runs from victory with one day left in the third Test in Sydney on Friday.