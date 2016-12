ఆసీస్ Vs పాక్: ఉగ్రదాడి, పోలీస్ అలర్ట్, భద్రత పెంపు

మూడు టెస్టు మ్యాచ్‌ల సిరిస్‌లో భాగంగా ఆస్ట్రేలియా, పాకిస్థాన్ జట్ల మధ్య మెల్ బోర్న్ క్రికెట్ గ్రౌండ్(ఎమ్‌సీజీ)లో జరగనున్న రెండో టెస్టుకు భారీ భద్రతను ఏర్పాటు చేశారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

. @coreynorris9 is at the @MCG where additional security measures will be in place for the Boxing Day Test. #9News pic.twitter.com/0f8n3gq6Yh

English summary

Security has been increased at the Melbourne Cricket Ground for Monday’s second Test between Australia and Pakistan following the arrest of seven people over a terror-related plot in the city.