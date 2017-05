ఆస్ట్రేలియా బ్యాట్స్‌మన్‌, జట్టు సహచర ఆటగాడు క్రిస్‌ లిన్‌పై కోల్‌కతా నైట్‌ రైడర్స్‌ కెప్టెన్‌ గౌతమ్‌ గంభీర్‌ ప్రశంసలు కురిపించాడు. క్రిస్‌ లిన్‌ ప్రపంచంలో ‘హార్డెస్ట్‌ హిట్టర్‌’ అని ప్రశంసించాడు.

English summary

Kolkata Knight Riders (KKR) skipper Gautam Gambhir has heaped praise on his teammate and Australian batsman Chris Lynn by describing him as the hardest hitter of the ball in international cricket at the moment.