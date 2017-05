జీతాల డీల్ కుదరలేదు: సమ్మె బాటలో ఆసీస్ క్రికెటర్లు!

ఆటగాళ్ల జీతాలు ఆస్ట్రేలియా క్రికెట్‌లో ముసలం పుట్టించాయి. జీతాల విష‌యంలో క్రికెట్ ఆస్ట్రేలియా, ప్లేయ‌ర్స్ అసోసియేష‌న్ మ‌ధ్య వివాదం ముదిరింది.

Well said @mstarc56 . It will be an interesting game of cricket without any players. #fairshare https://t.co/JF12XkNUdh

The ACA on behalf of Australia’s cricketers has today rejected CA’s pay & conditions proposal. Full story https://t.co/HBZPdArmnu #fairshare pic.twitter.com/AoIJLfFAAY

English summary

Australian Cricketers' Association boss Alistair Nicholson is refusing to back down from his position in the latest round of negotiations with Cricket Australia (CA) over a new pay deal.