హైదరాబాద్: పాకిస్థాన్ క్రికెటర్ అజహర్ అలీ అరుదైన ఘనతను సొంతం చేసుకున్నాడు. ఒక కేలండర్ ఇయర్‌లో వెయ్యి పరుగులు పూర్తి చేసిన ఐదో ఆటగాడిగా నిలిచాడు. ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న రెండో టెస్టులో అజహర్ అలీ ఈ అరుదైన ఘనతను సాధించాడు.

Congratulations to Azhar Ali on becoming the 5th Pak batsman after M Yousuf, Younis K, Inzamam and Mohsin K to get 1000 Test runs in a year pic.twitter.com/KxetAx0Wdt