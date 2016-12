మెల్ బోర్న్ వేదికగా ఆస్ట్రేలియాతో జరుగుతున్న రెండో టెస్టు తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో పాకిస్థాన్ బ్యాట్స్‌మెన్ అజహర్ అలీ డబుల్ సెంచరీ (205 నాటౌట్) నమోదు చేశాడు.

Azhar Ali moves to 159* and now has the highest Test score by a Pakistan batsman in Australia, passing Majid Khan's 158 from 1972 #AUSvPAK pic.twitter.com/q7CSMKnB6J

English summary

Pakistan's first innings declaration at the Boxing Day test has denied opener Azhar Ali one of the MCG's most famous records. Pakistan are in control of the second test against Australia, declaring their innings closed at 443-9 midway through the second session on day three.