టీమిండియా మాజీ కెప్టెన్ మొహమ్మద్‌ అజహరుద్దీన్‌ హైదరాబాద్‌ క్రికెట్‌ సంఘం (హెచ్‌సీఏ) ఎన్నికల బరిలో పోటీకి సిద్ధమయ్యాడు. మంగళవారం హెచ్‌సీఏ అధ్యక్ష పదవికి అజహరుద్దీన్‌ నామినేషన్‌ వేశాడు.

Story first published: Tuesday, January 10, 2017, 13:59 [IST]

Former Indian skipper Md. Azharuddin has filed his nomination for the post of president of the Hyderabad Cricket Association on January 10.