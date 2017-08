హైదరాబాద్: టీమిండియా కెప్టెన్ విరాట్ కోహ్లీ, తనకు ఏ మాత్రం పోలిక లేదని పాకిస్థాన్ యువ బ్యాట్స్‌మెన్ బాబర్ అజామ్ అన్నాడు. కోహ్లీ గొప్ప బ్యాట్స్‌మెన్‌ అని, తాను ఇంకా కెరీర్‌ ప్రారంభంలోనే ఉన్నానని అజామ్‌ తన ట్విట్టర్‌లో అభిమానులతో షేర్ చేసుకున్నాడు.

సోమవారం ట్విట్టర్‌లో అభిమానులతో అజామ్‌ స్వయంగా ఛాటింగ్‌లో పాల్గొన్నాడు. ఈ సందర్భంగా ఓ అభిమాని మీ అభిమాన క్రికెటర్ ఎవరని ప్రశ్నించగా ఏబీ డివిలియర్స్‌, విరాట్‌ కోహ్లీ, హషీమ్‌ ఆమ్లా అని అన్నాడు.

You know what bhai you r one of fav player😊😊😊 #AskBabarAzam

ఇక తాను క్రికెట్‌ను కెరీర్‌గా ఎంచుకోవడానికి తన అంకుల్‌ కారణమని ఆయనతో కలిసి వీధుల్లో క్రికెట్‌ ఆడిన సంఘటనలు ఇంకా గుర్తు ఉన్నాయని ఓ అభిమాని అడిగిన ప్రశ్నకు అజామ్‌ సమాధానం ఇచ్చాడు. అనంతరం మరో అభిమాని అజామ్‌ను పాకిస్థాన్‌ కోహ్లీగా పిలవచ్చా అని అడిగాడు.

'మా ఇద్దరి మధ్య పోలిక లేదు. కోహ్లీ గొప్ప బ్యాట్స్‌మెన్‌. నేను ఇంకా కెరీర్‌ ప్రారంభంలోనే ఉన్నాను. పాకిస్థాన్‌ బాబర్‌ అజామ్‌గా పిలుపించుకోవడమే నాకు ఇష్టం' అని అజామ్‌ పేర్కొన్నాడు.

there is no comparison. @imVkohli is a great batsman and I am just a beginner. But I would like to be recalled as Babar Azam of Pakistan :) https://t.co/fqiF6ZKJ2J