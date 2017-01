తొలి టెస్టులో అపశృతి: బంతి తగిలి కుప్పకూలిన బంగ్లా కెప్టెన్

బంగ్లాదేశ్, న్యూజిలాండ్ జట్ల మధ్య వెల్లింగ్టన్ వేదికగా జరుగుతున్న తొలి టెస్టులో అపశృతి చోటుచేసుకుంది. తొలి టెస్టు చివరి రోజైన సోమవారం న్యూజిలాండ్ బౌలర్ టిమ్‌ సౌథీ బౌలింగ్‌‌లో బంగ్లా కెప్టెన్‌ రహీమ్ గా

Mushfiqur has been struck on the helmet by a bouncer. Real concern from both sides.

Mushfiqur has been taken to hospital after being struck on the helmet by a bouncer. Will update when we know more. Fingers crossed. ^WN

Tamim Iqbal has told reporters "He [Mushfiqur] is fine. He spoke to us. He has been taken [to hospital] for precaution." c/o @ESPNcricinfo

English summary

Bangladesh captain Mushfiqur Rahim was alert and feeling fine after being taken to hospital by ambulance on Monday after being struck in the head by a bouncer from Tim Southee on the final day of the first Test against New Zealand in Wellington.