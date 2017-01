ఐదుగురిలో ఎవరు?: బీసీసీఐ అధ్యక్ష రేసులో ఉన్నది వీరే

కోర్టు ఆదేశాల ప్రకారం ఉపాధ్యక్షుల్లో తాత్కాలిక అధ్యక్షుడిగా బాధ్యతలు ఎవరూ తీసుకుంటారనే దానిపై చర్చ మొదలైంది. బోర్డులో మొత్తం ఐదుగురు ఉపాధ్యక్షులు ఉన్నారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

With the Supreme Court removing Anurag Thakur from the president's post, the BCCI is in a fix over who to nominate among its five vice-presidents as the acting chief of the beleaguered cricket body.