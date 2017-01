హైదరాబాద్: ఇంగ్లాండ్ సిరీస్‌కు బీసీసీఐ 15 మంది సభ్యులతో కూడిన జట్టును శుక్రవారం ప్రకటించింది. ఈ సిరిస్‌కు కెప్టెన్‌గా విరాట్ కోహ్లీ వ్యవహరించనున్నారు. వన్డే, టీ20ల కెప్టెన్సీ బాధ్యతల నుంచి ధోని తప్పుకున్న నేపథ్యంలో బీసీసీఐ కోహ్లీని కెప్టెన్‌గా ప్రకటించింది. బీసీసీఐ తాజా నిర్ణయంతో మూడు ఫార్మెట్లకు కెప్టెన్‌గా కోహ్లీ నియమితుడయ్యాడు.

NEWS ALERT: @imVkohli to lead the 15 member squad for ODIs and T20Is against England #INDvENG