హామీ పత్రం తెండి: బీసీసీఐ సీఈఓకు లోధా కమిటీ ఆదేశం

బీసీసీఐ ఆధ్వర్యంలో నిర్వహించే మ్యాచ్‌లకు ఎలాంటి ఆటంకం కల్పించబోమని రాష్ట్ర సంఘాల నుంచి లిఖితపూర్వక హామీ తేవాలని లోధా కమిటీ బీసీసీఐ సీఈఓ రాహుల్‌ జోహ్రిని ఆదేశించింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

BCCI CEO Rahul Johri will need to get assurances from all the state associations that there will be no disruption in organisation of cricket matches under aegis of the board, the Supreme Court-appointed Lodha Committee said on Wednesday (Jan 11).