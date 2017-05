ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీకి టీమిండియా: తలొగ్గిన బీసీసీఐ

ఐసీసీ ఛాంపియన్స్‌ ట్రోఫీలో భారత జట్టు ఆడుతుందా లేదా అన్న ఉత్కంఠ వీడింది. సుప్రీం కోర్టు నియమించిన పాలక కమిటీ హెచ్చరికలకు బీసీసీఐ తలొగ్గింది.

English summary

The Board of Control for Cricket in India (BCCI) Special General Meeting was held on Sunday (May 7) in New Delhi.