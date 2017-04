అంతర్జాతీయ క్రికెట్ కౌన్సిల్ (ఐసీసీ) విసిరిన హార్డ్ బాల్‌కి బీసీసీఐ క్లీన్‌బౌల్డ్‌ అయింది. ఐసీసీ బోర్డు సమావేశంలో బుధవారం బీసీసీఐకి ఎదురు దెబ్బ తగిలింది. బీసీసీఐ సూచించిన ప్రతిపాదనలు తిరస్కరించబడ్డాయి

The Indian Cricket Board's hegemony in world cricket on Wednesday (April 26) came under severe threat as the richest board was comprehensively voted out on governance structure and revenue model at the ICC Board Meeting in Dubai.