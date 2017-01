గుండెకు హత్తుకునేలా: ట్రిబ్యుట్ టు కెప్టెన్ ధోని (వీడియో)

కెప్టెన్‌గా టీమిండియాకు ఎన్నో చిరస్మరణీయ విజయాలనందించిన ధోని ఆ బాధ్యతల నుంచి తప్పుకున్న నేపథ్యంలో బీసీసీఐ ట్విట్టర్‌లో గుండెకు హత్తుకునే వీడియోని పోస్టు చేసింది.

Subscribe to Oneindia Telugu

VIDEO: A tribute to @msdhoni the #Captain ...A look at some of the glorious moments under his captaincy https://t.co/o6Vb0oxSEt #Dhoni

Story first published: Friday, January 6, 2017, 16:20 [IST]

English summary

Mahendra Singh Dhoni may have stepped down as the captain of India's limted overs, but his contribution and legacy is deeply associated with Indian cricket.