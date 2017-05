భారత జట్టు ఆటగాళ్లకు కొత్త జెర్సీ అందుబాటులోకి వచ్చింది. ముంబైలో జరిగిన ఓ ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో బీసీసీఐ సీఈఓ రాహుల్ జోహ్రీ, ఒప్పో మొబైల్స్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ స్కై లీ ఈ కొత్త జెర్సీని ఆవిష్కరించారు.

Subscribe to Oneindia Telugu

Mr. Rahul Johri, CEO of @BCCI & Mr. Sky Li, Global Vice - President and President of OPPO India reveal the new jersey of Team India. #OPPOF3 pic.twitter.com/axfV705Fwv

Voila! Take a look at Team India's new jersey. What do you think about it? @BCCI #OPPOF3 #SelfieExpert pic.twitter.com/NCJvDRu6bN

English summary

The Board of Control for Cricket in India (BCCI) on Thursday (May 5) unveiled the new jersey for Indian Cricket Team with Oppo Mobile India as it's new sponsor.