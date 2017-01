ధోని కాళ్లకు మొక్కిన అభిమాని: బీసీసీఐ పూర్తి వీడియో

బ్రాబోర్న్ స్టేడియంలో భారత్, ఇంగ్లాండ్ జట్ల మధ్య జరుగుతున్న తొలి వార్మప్ మ్యాచ్‌లో ఓ ఆసక్తికర సన్నివేశం చోటు చేసుకుంది.

English summary

The CCI stadium in Mumbai had gone up in a deafening roar when MS Dhoni walked out on to the pitch to bat for India A against England in the first warm up match. He went on to make 68 runs of 40 balls with 23 runs being taken from the last over in typical Dhoni style.