బీసీసీఐ ఆఫీస్ బేరర్ల లిస్ట్ నుంచి ఠాకూర్, షిర్కే పేర్లు తొలగింపు

లోధా కమిటీ ఇచ్చిన సిఫారసులు అమలు చేయలేదనే కారణంతో బీసీసీఐ అధ్యక్షుడు అనురాగ్ ఠాకూర్, కార్యదర్శి అజయ్‌ షిర్కేను తొలగిస్తూ సుప్రీం కోర్టు సోమవారం తీర్పు వెలువరించిన సంగతి తెలిసిందే.

English summary

The Board of Control for Cricket in India (BCCI) is now without a president and secretary and the Indian cricket board confirmed it today (January 3) by removing the names of Anurag Thakur and Ajay Shirke from the office bearers' list on its website.