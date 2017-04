టీమిండియా మాజీ పేసర్‌ శ్రీశాంత్‌కు ఇది నిజంగా చేదు వార్తే. తనపై ఉన్న జీవితకాల నిషేధాన్ని ఎత్తివేయాలని అతడు పెట్టుకొన్న అభ్యర్థనను బీసీసీఐ తిరస్కరించింది.

English summary

Tainted Indian speedster S. Sreesanth has got a shocker from the Board of Control for Cricket in India (BCCI) with the apex body reiterating that the life ban imposed on him will stay.