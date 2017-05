కండరాలు పట్టేసినా... సెంచరీతో జట్టుని గెలిపించిన స్టోక్స్ (వీడియో)

ఐపీఎల్ పదో సీజన్ కోసం ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరిలో నిర్వహించిన ఐపీఎల్ వేలంలో అత్యంత ఖరీదైన విదేశీ ఆటగాడు బెన్ స్టోక్స్ రికార్డు సృష్టించిన సంగతి తెలిసిందే.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

A maiden T20 hundred from Ben Stokes moved Rising Pune Supergiant to their sixth win of the season in a seesawing contest against Gujarat Lions. Battling cramp, frequent wicket losses at the other end, and the demands of a testing asking rate, Stokes steered Rising Pune home with a ball to spare.