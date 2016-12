44 ఫోర్లు, 23 సిక్సులు: 413 పరుగులతో రికార్డు సృష్టించాడు

క్రికెట్ అసోసియేషన్ ఆఫ్ బెంగాల్ నిర్వహించిన మూడు రోజుల టోర్నమెంట్‌లో బారిషా క్లబ్ ఆటగాడు పంకజ్ షా విధ్వంసకర బ్యాటింగ్‌తో రికార్డు సృష్టించాడు.

Subscribe to Oneindia Telugu

English summary

Bengal middle-order batsman Pankaj Shaw made it truly a Merry Christmas amassing a record 413 not out in the three-day Cricket Association of Bengal First Division tournament here on Sunday.