భారత్, ఇంగ్లాండ్ జట్ల మధ్య చెన్నై వేదికగా జరుగుతున్న ఐదో టెస్టులో పలు రికార్డులు నమోదయ్యాయి. ఐదో టెస్టు నాలుగో రోజు ఆటలో భాగంగా కరుణ్ నాయర్ ట్రిపుల్ సెంచరీ సాధించాడు.

English summary

After becoming the second Indian cricketer to score a triple century in a Test innings, middle-order batsman Karun Nair on Monday described his unbeaten 303-run knock as the best of his budding career.